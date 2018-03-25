فيديو: غَضب عُمالي أمام مقر وزارة العمل في غزة

خاص دنيا الوطن – محمد جلو



طالب عمال فلسطينيون وعاطلون عن العمل، اليوم، وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا، بوضع مشاكلهم وقضاياهم على رأس أولويات حكومة التوافق الفلسطينية، وتحمل مسؤولياتها، وتوفير فرص عمل لهم، وتفعيل صندوق التشغيل أمام العمال والخريجين.



جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية، دعت لها جبهة العمل النقابي التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمام مقر وزارة العمل وسط مدينة غزة، للمطالبة بتوفير فرص عمل لعمال قطاع غزة، والعاطلين عن العمل، وذلك بعد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتردي بعض الخدمات الحياتية.



وشدد المحتجون على ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني، بشكل يضمن حقوق العمال، بما فيها تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة.



ودعا المحتجون الرئيس محمود عباس إلى وقف الإجراءات عن قطاع غزة، محذرين من استمرار تدهور الأحوال المعيشية والحياتية للمواطنين، في حال عدم توفير حلول سريعة، ووضع خطط استراتيجية لإنقاذ الوضع الكارثي في قطاع غزة.



























