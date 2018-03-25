الاحتلال يَستهدف نقطة رَصد للمقاومة وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بنيران رشاشاتها، نقطة رصد للمقاومة شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.وبحسب صحيفة (القدس)، فقد أطلقت دبابة متمركزة على الجدار الفاصل، النار تجاه نقطة الرصد، نافية وقوع إصابات بين المواطنين.