شؤون فلسطينية

الحية: سَيَتِمُ كَشف نتائج التحقيق في حادثة موكب الحمد الله

الحية: سَيَتِمُ كَشف نتائج التحقيق في حادثة موكب الحمد الله
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن النتائج التي توصلوا إليها من خلال التحقيقات، التي بذلتها أجهزة الأمن في غزة، سيتم كشفها لأبناء شعبنا، معتبراً أن ذلك من حق الشعب، لكي يعرف من الذي يحيك المؤامرات ضده، ويعمل على تصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال حفل تأبين نظمته حركة (حماس) وكتائب القسام للشهيدين "حماد أبو سويرح" في منطقة الزوايدة، وحفل آخر للشهيد "زياد الحواجري" من النصيرات، وسط القطاع.

وأوضح الحية، أن شهداء الحقيقة من أبناء أجهزة الأمن لهم الفضل بتوفيق الله، لتنكشف الحقائق، وترد على الاتهامات الباطلة التي انهالت على غزة وحماس دون أدلة تذكر، وكأنهم كانوا ينتظرون حدثًا كهذا، حسب قوله.

وقال الحية: "في الوقت الذي يرمى قطاع غزة من الخصوم عن قوس واحدة، وجهود المخلصين لتخفيف الحصار والعودة والتحرير، إذا بنا نُفاجأ أننا في وجه الاتهام بكيل من التصريحات اللامسؤولة واللاوطنية"، بحسب ما جاء على موقع إذاعة (صوت الأقصى).

وتساءل الحية: "لمصلحة من تُخفى الحقيقة والمعلومات، وتُكال الاتهامات بالجملة لحركة حماس دون دليل؟"، مشيرًا إلى أن السلطة تهدف من جريمة محاولة اغتيال الحمد الله لتحقيق عدة مآرب، من أبرزها: تخويف غزة، وأهلها من مشروع التحرير، وتسليم وتركيع غزة لـ (صفقة القرن)، مشدداً على أن الهدف الرئيسي من الجريمة النكراء هو تشويه سلاح المقاومة، ووضع اليد عليه.

ودعا الحية الأطراف التي تتهم حماس إلى العودة إلى رشدها قائلاً: "لازال أمام من اتهمنا متسع ليتراجع عن الاتهامات الباطلة قبل وضع الحقيقة، وكشفها أمام أبناء شعبنا، وإننا نخشى ألا ينفع الندم عند كشف الحقيقة".

كما هنأ الحية عائلة أبو سويرح باستشهاد ابنها "حماد"، مثمنا تضحيات العائلة بالعديد من الشهداء، حيث بيّن أن العائلة، أعدت لوائح الشرف بالشهداء الذين قدمتهم، موضحًا أنهم اليد الضاربة لوأد الفتنة في مهدها، بدءاً بالشهيد جمال ووصولاً للشهيد حماد.

وفي ذات السياق أوضح الحية، أن سلاح المقاومة خط أحمر، ولا يمكن التفريط به مهما كلف ذلك من ثمن، مؤكدًا على رفض حماس والشعب الفلسطيني لكل ما يمس القضية وشرعيتها، ورفض الحصار المفروض على القطاع.

وفي هذا السياق قال الحية: "لن نقبل أن يستمر الحصار، وإن الاحتلال من يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، فالحصار يزيدنا قوة، وليحذر العالم غضب الشعب".

ودعا الحية الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، للخروج في مسيرة العودة على الحدود الشرقية للقطاع، لتؤكد للعالم أننا أصحاب حق، كما طالب العالم، بأن يُلزم الحكومة برفع الحصار قبل فوات الأوان.

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