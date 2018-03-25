طائرات الاحتلال تُلقي مَنشورات على غزة.. ماذا جَاء فيها؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) العبرية، أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ألقت صباح اليوم الأحد منشورات على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن الاحتلال يحذر سكان القطاع من خلال هذه المنشورات، من المشاركة في مسيرات العودة المزمع انطلاقها يوم الجمعة من الأسبوع الجاري.
أفادت صحيفة (معاريف) العبرية، أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ألقت صباح اليوم الأحد منشورات على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن الاحتلال يحذر سكان القطاع من خلال هذه المنشورات، من المشاركة في مسيرات العودة المزمع انطلاقها يوم الجمعة من الأسبوع الجاري.
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