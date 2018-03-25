كهرباء غزة: تَوقُّف محطة التوليد بسبب عدم إدخال السولار

خاص دنيا الوطنأكد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة، أن محطة التوليد توقفت عن العمل، لافتاً إلى أن سلطة الطاقة، أبلغت الشركة بعدم قدرتها على إدخال السولار.وقال ثابت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تواصلنا اليوم مع سلطة الطاقة، وأبلغونا أنه في حال إدخال السولار، فإن المحطة ستعود للعمل".وفيما يتعلق بالجدول المعمول به، أكد ثابت أن الجدول المعمول به منذ أمس هو أربع ساعات وصل، مقابل 12 قطع، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أنه في حال استمر توقف المحطة، فان الجدول، سيكون أربع ساعات وصل، مقابل 16 قطع.