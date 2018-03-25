فيديو: ماذا قال مواطنو غزة عن عَمل المرأة خَارج بيتها؟



وقد بات عمل المرأة مُستحباً في بعض المجالات كالتعليم والصحة، وغيرها من المجالات التي لا تُنقص من أهميتها أو دورها الطبيعي في خدمة مجتمعها.



وفي ذات السياق، استطلعت "دنيا الوطن"، آراء المواطنين في قطاع غزة، وطرحت عليهم تساؤلاً، هل أنت مع أو ضد عمل المرأة؟









خاص دنيا الوطن – محمد جلوشكلت المرأة الفلسطينية نموذجاً حياً ومشرفاً في الصمود والثبات في المجتمع الفلسطيني، فهي نصف المجتمع؛ وتساهم في نهضته بكافة المجالات، فهي الُمربية والمسؤولة عن جيل بأكمله، حيث عملت على ضمان مستقبلها، ومساعدة زوجها في أعماله الحياتية بشكل ناجح ومشرف.