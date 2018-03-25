رسائل إسرائيلية لحماس بعدم تسخين الحدود





وأشارت إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اجتمعت مع رؤساء السلطات المحلية الإسرائيلية في محيط القطاع وأطلعتهم على صورة الوضع.



ويأتي ذلك، بعد ساعات من اتهامات للجيش الإسرائيلي لحركة (حماس) بمحاولة استغلال المسيرات، لتنفيذ هجمات للإضرار بالسياج الأمني، وقوات الجيش على الحدود.



رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة العبرية الثانية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل أرسلت رسائل تحذير إلى حركة (حماس) عبر المخابرات المصرية، تحذرها فيها من تسخين الأوضاع على الحدود.وأشارت القناة، إلى أن الجيش الإسرائيلي، بدأ يستعد لمواجهة مسيرات العودة الكبرى هذا الأسبوع على حدود قطاع غزة.ولفتت إلى أن الجيش، سيُكمل خلال أيام استعداداته لنشر تعزيزات عسكرية كبيرة على طول الحدود، للتصدي لتلك المسيرات على الجدار الأمني.