نهاية الشهر.. انطلاق سلسلة فعاليات تزامناً مع يوم الأرض

رام الله - دنيا الوطنأعلن منسق القوى والفصائل، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، عن سلسلة فعاليات انطلاقاً من يوم الأرض الخالد في الثلاثين من الشهر الجاري، وتستمر حتى الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل، في الذكرى السبعين للنكبة بمشاركة كافة أبناء شعبنا، وذلك تأكيداً على تمسكهم بالأرض ورفضاً لمشاريع الاقتلاع والتهجير.وقال أبو يوسف، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، إن هذه الفعاليات ستوجه رسالة واضحة مفادها تمسك أبناء شعبنا بالحقوق والثوابت، وعلى رأسها عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها، مشيراً إلى أن مسيرات ضخمة ستنطلق باتجاه الجدار بمشاركة الكل الوطني يومي الأرض والنكبة.من جهة ثانية، أوضح أبو يوسف، أنه سيتم في الأسبوع المقبل عقد اجتماع لتذليل كافة العقبات أمام انعقاد المجلس الوطني، في إشارة لوجود بعض القضايا التي تحتاج مزيداً من المتابعة.