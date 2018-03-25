صور: القسام يبدأ مناورات "الصمود والتحدي" في قطاع غزة



























رام الله - دنيا الوطنبدأت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) صباح اليوم الأحد، مناورات عسكرية، والتي حملت اسم "الصمود والتحدي في قطاع غزة.وكانت كتائب القسام، قد أعلنت أمس، أن المناورات سيتخللها سماع صوت إطلاق النار وانفجارات.