مشعشع: الأزمة المالية لـ (أونروا) تُؤثر على تقديم الخدمات للاجئين

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، سامي مشعشع: إن الوكالة ما زالت في موقف مالي حرج نتيجة شح المساعدات المالية المقدمة لها رغم جمع مؤتمر روما 100 مليون دولار.وأوضح مشعشع، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن إجمالي التبرعات المالية الأمريكية للوكالة كان 365 مليون دولار، وأن التقليصات التي أعلنتها الولايات المتحدة خفض قيمة الدعم إلى 65 مليون دولار، بالإضافة إلى أن الوكالة ورثت عجزاً مالياً مقدار 149 مليون دولار، ولهذا مؤتمر روما أبقى الوكالة في الغابة ولم يخرجها من العجز المالي.وأضاف مشعشع، أن الوكالة كانت تتوقع دعماً مالياً أكبر من مؤتمر روما، والوكالة تعمل الآن على برنامج وضعته من ثمانية أسابيع مكثفة أي حتى الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل ذكرى النكبة.وتابع مشعشع، أنه خلال هذه الفترة ستكثف الوكالة اتصالاتها مع الدول التي لم تصل إليها لتقديم مساعدات مالية لـ (أونروا) أو تلك الدول التقليدية إلي تقدم مساعدتها بشكل سنوي من أجل زيادة الدعم المالي الذي تقدمه.وأشار إلى أن القليل من الدول تبرعت بمزيد من الدعم خلال مؤتمر روما كدولة قطر، التي قدمت خمسين مليون دولار، فيما عدد كبير من الدول لم يقدم أي مساعدات.وأعرب مشعشع، عن أمله أن تزيد الدول العربية من مساعداتها المالية لوكالة (أونروا) تطبيقاً لقرار اتخذته عام 1980 بألا تزيد قيمة المساعدات المقدمة إلى الوكالة عن 8% فيما الآن لا تتخطى المساعدات 2.5%.وحذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من الوضع المالي لـ (أونروا) ما زال حرجاً، وسيؤثر هذا على الخدمات الطارئة والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم، مبيناً أن برنامج التربية والتعليم، يستحوذ على 70% من ميزانية (أونروا) معرباً عن أمله أن يرى الاتفاق الذي تسعى إليه الوكالة مع البنك الدولي النور لإنشاء صندوق خاص للتربية والتعليم.