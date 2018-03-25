شؤون فلسطينية

مشعشع: الأزمة المالية لـ (أونروا) تُؤثر على تقديم الخدمات للاجئين

مشعشع: الأزمة المالية لـ (أونروا) تُؤثر على تقديم الخدمات للاجئين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، سامي مشعشع: إن الوكالة ما زالت في موقف مالي حرج نتيجة شح المساعدات المالية المقدمة لها رغم جمع مؤتمر روما 100 مليون دولار.

وأوضح مشعشع، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن إجمالي التبرعات المالية الأمريكية للوكالة كان 365 مليون دولار، وأن التقليصات التي أعلنتها الولايات المتحدة خفض قيمة الدعم إلى 65 مليون دولار، بالإضافة إلى أن الوكالة ورثت عجزاً مالياً مقدار 149 مليون دولار، ولهذا مؤتمر روما أبقى الوكالة في الغابة ولم يخرجها من العجز المالي.

وأضاف مشعشع، أن الوكالة كانت تتوقع دعماً مالياً أكبر من مؤتمر روما، والوكالة تعمل الآن على برنامج وضعته من ثمانية أسابيع مكثفة أي حتى الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل ذكرى النكبة.

وتابع مشعشع، أنه خلال هذه الفترة ستكثف الوكالة اتصالاتها مع الدول التي لم تصل إليها لتقديم مساعدات مالية لـ (أونروا) أو تلك الدول التقليدية إلي تقدم مساعدتها بشكل سنوي من أجل زيادة الدعم المالي الذي تقدمه.

وأشار إلى أن القليل من الدول تبرعت بمزيد من الدعم خلال مؤتمر روما كدولة قطر، التي قدمت خمسين مليون دولار، فيما عدد كبير من الدول لم يقدم أي مساعدات.

وأعرب مشعشع، عن أمله أن تزيد الدول العربية من مساعداتها المالية لوكالة (أونروا) تطبيقاً لقرار اتخذته عام 1980 بألا تزيد قيمة المساعدات المقدمة إلى الوكالة عن 8% فيما الآن لا تتخطى المساعدات 2.5%.

وحذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من الوضع المالي لـ (أونروا) ما زال حرجاً، وسيؤثر هذا على الخدمات الطارئة والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم، مبيناً أن برنامج التربية والتعليم، يستحوذ على 70% من ميزانية (أونروا) معرباً عن أمله أن يرى الاتفاق الذي تسعى إليه الوكالة مع البنك الدولي النور لإنشاء صندوق خاص للتربية والتعليم.

أخبار ذات صلة

تَدهور الحالة الصحية للأسرى المرضى في (عسقلان)

تَدهور الحالة الصحية للأسرى المرضى في (عسقلان)

الاحتلال يَستهدف نقطة رَصد للمقاومة وسط قطاع غزة

الاحتلال يَستهدف نقطة رَصد للمقاومة وسط قطاع غزة

الحية: سَيَتِمُ كَشف نتائج التحقيق في حادثة موكب الحمد الله

الحية: سَيَتِمُ كَشف نتائج التحقيق في حادثة موكب الحمد الله

طائرات الاحتلال تُلقي مَنشورات على غزة.. ماذا جَاء فيها؟

طائرات الاحتلال تُلقي مَنشورات على غزة.. ماذا جَاء فيها؟

كهرباء غزة: تَوقُّف محطة التوليد بسبب عدم إدخال السولار

كهرباء غزة: تَوقُّف محطة التوليد بسبب عدم إدخال السولار

فيديو: ماذا قال مواطنو غزة عن عَمل المرأة خَارج بيتها؟

فيديو: ماذا قال مواطنو غزة عن عَمل المرأة خَارج بيتها؟

رسائل إسرائيلية لحماس بعدم تسخين الحدود

رسائل إسرائيلية لحماس بعدم تسخين الحدود

صور: القسام يبدأ مناورات &#34;الصمود والتحدي&#34; في قطاع غزة

صور: القسام يبدأ مناورات "الصمود والتحدي" في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَستهدف نقطة رَصد للمقاومة وسط قطاع غزة

الاحتلال يَستهدف نقطة رَصد للمقاومة وسط قطاع غزة

رسائل إسرائيلية لحماس بعدم تسخين الحدود

رسائل إسرائيلية لحماس بعدم تسخين الحدود

المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي تتقدمان ببند طارئ حول القدس

المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي تتقدمان ببند طارئ حول القدس

مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش سيعزز من قواته في الضفة وغزة

مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش سيعزز من قواته في الضفة وغزة

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية في جنين

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية في جنين

قوات الاحتلال تحتجز أربعة شبان لساعات وتعتقل أحدهم

قوات الاحتلال تحتجز أربعة شبان لساعات وتعتقل أحدهم

&#34;فتح&#34; تعقد مؤتمرها بسوريا.. وأنور عبد الهادي رئيسًا لمؤتمر الحركة

"فتح" تعقد مؤتمرها بسوريا.. وأنور عبد الهادي رئيسًا لمؤتمر الحركة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

صور: شاهد والدة صفاء سلطان الشقراء.. فما وجه الشبه بينهما؟

صور: شاهد والدة صفاء سلطان الشقراء.. فما وجه الشبه بينهما؟

هجوم على حسن يوسف بسبب هذه الصورة

هجوم على حسن يوسف بسبب هذه الصورة

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية &#34;بشرة خير&#34; للجسمي ‎

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية "بشرة خير" للجسمي ‎

فيديو: &#34;دلال عبدالعزيز&#34; تكشف لقبها من &#34;سمير غانم&#34; في المنزل

فيديو: "دلال عبدالعزيز" تكشف لقبها من "سمير غانم" في المنزل

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها &#34;آرام&#34;

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها "آرام"

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

فيديو: تشييع جثمان ريم بنا على انغام &#34;موطني&#34;

فيديو: تشييع جثمان ريم بنا على انغام "موطني"

نانسي عجرم: انا واليسا مش اصحاب وهيدي الحقيقة

نانسي عجرم: انا واليسا مش اصحاب وهيدي الحقيقة

تغلبت على السرطان ثم غَلبها.. شاهد وصية ريم بنا لأولادها

تغلبت على السرطان ثم غَلبها.. شاهد وصية ريم بنا لأولادها

عربي

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك