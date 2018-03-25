دولي

فيديو: رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته

فيديو: رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته
باولو جينتيلوني
رام الله - دنيا الوطن
استقال باولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي مساء أمس السبت، بعد انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان في البلاد.

وذكرت صحيفة (لاجاتزيتا ديجيتالى) الإيطالية، أن استقالة جينتيلوني، تأتي في أعقاب انتخاب النواب الإيطاليون أمس  رؤساء غرفتي البرلمان الإيطالي بعد الانتخابات التي أجريت يوم 4 آذار/ مارس الجاري، وفوز حركة (خمس نجوم) المناهضة للمؤسسات برئاسة مجلس النواب، وفوز حزب (فورزا إيطاليا) ورئيسه برلسكوني برئاسة مجلس الشيوخ.

وأصبحت بذلك ماريا ألبيرتي كاسيلاتي النائبة عن حزب (فورزا إيطاليا) وحليفة برلسكوني أول امرأة تنتخب رئيسة لمجلس الشيوخ، فيما انتخب روبيرتو فيكو المنتمي لحركة "خمس نجوم" رئيساً لمجلس النواب.

في سياق آخر، كان جينتيلوني قد صرح، الجمعة الماضي، بأن بلاده تدعم موقف الاتحاد الأوروبي بصدد حادث تسمم عقيد الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، لكنها تدعو للحفاظ على "المساحة الضرورية للحوار".

وقال جينتيلوني للصحفيين: "إيطاليا عبرّت عن تأييدها للبيان المعتمد، وأيدت كلمات التضامن مع بريطانيا، لكن بنفس الوقت تشدد على ضرورة ألا يؤدي هذا الموقف، وهذه الإدانة- أولاً، للتصعيد، وثانياً، ألا تغلق المساحة الضرورية للحوار مع روسيا، التي لها أهمية خاصة في اللحظة الجيوسياسية الحالية".

فيديو: استقالة جينتيلوني 

 

أخبار ذات صلة

الآلاف في أمريكا يحتجون على العنف المسلح

الآلاف في أمريكا يحتجون على العنف المسلح

الرئاسة الروسية: اتصال ترامب ببوتين لم يكن بروتوكولياً

الرئاسة الروسية: اتصال ترامب ببوتين لم يكن بروتوكولياً

دانون: ستكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان

دانون: ستكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان

ليبرمان ينتقد مجلس الامن ويطالب حكومته بتجميد عضويتها فيه

ليبرمان ينتقد مجلس الامن ويطالب حكومته بتجميد عضويتها فيه

مصرع 16 مسلحا خلال عمليات أمنية في أفغانستان

مصرع 16 مسلحا خلال عمليات أمنية في أفغانستان

ترامب يُقر قانوناً يَسمح بالاطلاع على الرسائل الإلكترونية خارج أمريكا

ترامب يُقر قانوناً يَسمح بالاطلاع على الرسائل الإلكترونية خارج أمريكا

إسرائيل تعيد النظر في قضايا اللاجئين الإريتريين

إسرائيل تعيد النظر في قضايا اللاجئين الإريتريين

زعيمة (ميرتس) الجديدة تهاجم حزب العمل الإسرائيلي

زعيمة (ميرتس) الجديدة تهاجم حزب العمل الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَستهدف نقطة رَصد للمقاومة وسط قطاع غزة

الاحتلال يَستهدف نقطة رَصد للمقاومة وسط قطاع غزة

رسائل إسرائيلية لحماس بعدم تسخين الحدود

رسائل إسرائيلية لحماس بعدم تسخين الحدود

المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي تتقدمان ببند طارئ حول القدس

المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي تتقدمان ببند طارئ حول القدس

مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش سيعزز من قواته في الضفة وغزة

مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش سيعزز من قواته في الضفة وغزة

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية في جنين

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية في جنين

قوات الاحتلال تحتجز أربعة شبان لساعات وتعتقل أحدهم

قوات الاحتلال تحتجز أربعة شبان لساعات وتعتقل أحدهم

&#34;فتح&#34; تعقد مؤتمرها بسوريا.. وأنور عبد الهادي رئيسًا لمؤتمر الحركة

"فتح" تعقد مؤتمرها بسوريا.. وأنور عبد الهادي رئيسًا لمؤتمر الحركة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

صور: شاهد والدة صفاء سلطان الشقراء.. فما وجه الشبه بينهما؟

صور: شاهد والدة صفاء سلطان الشقراء.. فما وجه الشبه بينهما؟

هجوم على حسن يوسف بسبب هذه الصورة

هجوم على حسن يوسف بسبب هذه الصورة

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية &#34;بشرة خير&#34; للجسمي ‎

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية "بشرة خير" للجسمي ‎

فيديو: &#34;دلال عبدالعزيز&#34; تكشف لقبها من &#34;سمير غانم&#34; في المنزل

فيديو: "دلال عبدالعزيز" تكشف لقبها من "سمير غانم" في المنزل

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها &#34;آرام&#34;

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها "آرام"

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

فيديو: تشييع جثمان ريم بنا على انغام &#34;موطني&#34;

فيديو: تشييع جثمان ريم بنا على انغام "موطني"

نانسي عجرم: انا واليسا مش اصحاب وهيدي الحقيقة

نانسي عجرم: انا واليسا مش اصحاب وهيدي الحقيقة

تغلبت على السرطان ثم غَلبها.. شاهد وصية ريم بنا لأولادها

تغلبت على السرطان ثم غَلبها.. شاهد وصية ريم بنا لأولادها

عربي

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك