الزعنون يُؤكد: النِّصاب القانوني للمجلس الوطني مُتوفر

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أنه تم إطلاع الرئيس محمود عباس في اجتماعهما أمس في عمان، على كافة الاستعدادات التي تمت تحضيراً لانعقاد المجلس، مضيفاً أنه تم استعراض الأعداد بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني، وتم التأكد أن النصاب سيكون متوفراً.وقال الزعنون في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إنه سيتم في الأول من الشهر المقبل، البدء بتوجيه الدعوات للأعضاء المشاركين في هذا المجلس، الذي سيُعقد في الثلاثين من نيسان/ أبريل، في قاعة أحمد الشقيري في مقرالرئاسة برام الله.وأشار الزعنون إلى أن الرئيس، أكد أنه تم التواصل مع الدول التي يتواجد بها الفلسطينيون، ووافقت على تسهيل وصول أعضاء المجلس لرام الله، للمشاركة في جلساته.