دولي

الآلاف في أمريكا يحتجون على العنف المسلح

الآلاف في أمريكا يحتجون على العنف المسلح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجمع آلاف الأشخاص، معظمهم من الشباب، في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس السبت، من أجل الاحتجاج على العنف المسلح في البلاد، في واحدة من أكبر المظاهرات في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

وتم تنظيم المظاهرة بعد مرور أكثر من شهر على مجزرة مدرسة مارغوي ستونمان دوغلاس العليا في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا، حيث قُتل فيها 14 من تلاميذ المدرسة و3 من الكبار برصاص شاب مسلح، يوم 14 شباط/ فبراير الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتوقعت الشرطة، أن يصل عدد المشاركين في مظاهرة "مسيرة من أجل حياتنا" في واشنطن، إلى 500 ألف شخص.

وتهدف الاحتجاجات المنسقة من قبل الناجين من مذبحة مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس، لكسر جمود تشريعي يعرقل، منذ وقت بعيد، تشديد القيود المفروضة على حيازة الأسلحة، الأمر الذي جعل حوادث إطلاق النار الجماعي ظاهرة شائعة في المدارس والجامعات الأمريكية.

وتلقى الطلبة المسؤولون عن تنظيم المسيرة مساندة معنوية وتبرعات نقدية من عشرات المشاهير، من بينهم الممثل جورج كلوني وزوجته أمل محامية حقوق الإنسان، اللذين تبرعا بمبلغ 500 ألف دولار، والمخرج سيتفن سبيلبرغ ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان. 

كما أرسل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رسالة مدح إلى تلاميذ مدرسة باركلاند، قال فيها أنهم ساعدوا بحملتهم "على إيقاظ ضمير الأمة".

كما قال الرئيس الأسبق بيل كلينتون: إن بلاده يجب أن تكون شاكرة لهؤلاء التلاميذ ومن يسير معهم.

ويريد منظمو الحملة، أن يحظر الكونغرس بيع الأسلحة، مثل تلك التي استخدمت في مذبحة فلوريدا، وتشديد فحص بيانات مشتري الأسلحة.

وقبل بداية المظاهرة الرئيسية بساعات احتشد آلاف المواطنين بين البيت الأبيض ومبنى الكونغرس حاملين الملصقات واللافتات، وتحولت الحملة إلى حركة احتجاجات شاملة في جميع أنحاء البلاد، انضم إليها كثير من الآباء والأمهات.

وقالت جماعة (إيفري تاون فور جن سيفتي) المعنية بفرض قيود على الأسلحة: إن من المتوقع تنظيم احتجاجات في الولايات المتحدة، تمتد من سان كليمنت في كاليفورنيا حتى نيويورك وباركلاند.

وفي نيويورك، خرج حوالي 150 ألف شخص إلى الشوارع في مسيرة للاحتجاج على بيع الأسلحة في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة نشرها على صفحته في (تويتر)، كتب عمدة المدينة، بيل دي بلازيو، الذي شارك في المسيرة: "إن طلاب أمتنا على غرار الشباب من الأجيال الماضية، يحولون الكارثة غير المبررة والعنف إلى حراك من أجل التغيير".

يذكر، أن مسيرات الحملة التي انطلقت اليوم، تشمل مدناً أمريكية أخرى من بينها بوسطن وشيكاغو وهيوستن.

هذا وتعتبر مسيرة واشنطن واحدة من 800 فعالية من المقرر تنظيمها على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة

فيديو: رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته

فيديو: رئيس الوزراء الإيطالي يقدم استقالته

الرئاسة الروسية: اتصال ترامب ببوتين لم يكن بروتوكولياً

الرئاسة الروسية: اتصال ترامب ببوتين لم يكن بروتوكولياً

دانون: ستكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان

دانون: ستكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان

ليبرمان ينتقد مجلس الامن ويطالب حكومته بتجميد عضويتها فيه

ليبرمان ينتقد مجلس الامن ويطالب حكومته بتجميد عضويتها فيه

مصرع 16 مسلحا خلال عمليات أمنية في أفغانستان

مصرع 16 مسلحا خلال عمليات أمنية في أفغانستان

ترامب يُقر قانوناً يَسمح بالاطلاع على الرسائل الإلكترونية خارج أمريكا

ترامب يُقر قانوناً يَسمح بالاطلاع على الرسائل الإلكترونية خارج أمريكا

إسرائيل تعيد النظر في قضايا اللاجئين الإريتريين

إسرائيل تعيد النظر في قضايا اللاجئين الإريتريين

زعيمة (ميرتس) الجديدة تهاجم حزب العمل الإسرائيلي

زعيمة (ميرتس) الجديدة تهاجم حزب العمل الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي تتقدمان ببند طارئ حول القدس

المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي تتقدمان ببند طارئ حول القدس

مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش سيعزز من قواته في الضفة وغزة

مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش سيعزز من قواته في الضفة وغزة

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية في جنين

قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية في جنين

قوات الاحتلال تحتجز أربعة شبان لساعات وتعتقل أحدهم

قوات الاحتلال تحتجز أربعة شبان لساعات وتعتقل أحدهم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جرافات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرقي خانيونس

جرافات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرقي خانيونس

الاحتلال يعتقل شاباً في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شاباً في بيت لحم

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

منوعات

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: تعليق مهم من عمرو أديب على فيديو ميدو الفاضح

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية &#34;بشرة خير&#34; للجسمي ‎

فيديو: حكيم متهم بتقليد أغنية "بشرة خير" للجسمي ‎

فيديو: &#34;دلال عبدالعزيز&#34; تكشف لقبها من &#34;سمير غانم&#34; في المنزل

فيديو: "دلال عبدالعزيز" تكشف لقبها من "سمير غانم" في المنزل

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها &#34;آرام&#34;

فيديو وصور: زوجة رامي عياش تستعرض حملها الثاني مع ابنها "آرام"

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

لورا بريول تنشر فيديو يثبت إغتصاب سعد لمجرد لها

فيديو: تشييع جثمان ريم بنا على انغام &#34;موطني&#34;

فيديو: تشييع جثمان ريم بنا على انغام "موطني"

نانسي عجرم: انا واليسا مش اصحاب وهيدي الحقيقة

نانسي عجرم: انا واليسا مش اصحاب وهيدي الحقيقة

تغلبت على السرطان ثم غَلبها.. شاهد وصية ريم بنا لأولادها

تغلبت على السرطان ثم غَلبها.. شاهد وصية ريم بنا لأولادها

شاهد زوجة عابد فهد وكيف تتغزل فيه

شاهد زوجة عابد فهد وكيف تتغزل فيه

فيديو: ريهام سعيد من السجن إلى الشاشة

فيديو: ريهام سعيد من السجن إلى الشاشة

عربي

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك