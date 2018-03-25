بن سلمان: أقنعت رجال الدين السعوديين بأن هناك قيوداً ليست من الإسلام

فيديو: محمد بن سلمان إيران ليست نداً للسعودية



رام الله - دنيا الوطنأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن كثيرا مما أسماها "(القيود الدينية) المعمول بها في السعودية ليست من عقيدة الإسلام"، مؤكدًا أنه بذل جهدًا جديًا لإقناع رجال الدين بذلك.ووفق ما نقلت (روسيا اليوم)، عن صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، فقد قال محمد بن سلمان: إن إصلاحاته في مجال الحياة الاجتماعية، بما في ذلك تقديم حق قيادة السيارات للنساء السعوديات، وتوسيع إمكانياتهن في المجتمع، نفذت بعد مناقشات مضنية مع رجال الدين في المملكة، وأنه عمل جاهدًا لإقناع زعماء الدين المحافظين بأن مثل هذه القيود ليست جزءاً من العقيدة الإسلامية.وأضاف بن سلمان: "أعتقد أن الإسلام معقول، وأن الإسلام بسيط، والناس يحاولون اختطافه".وأشار إلى أن المناقشات الطويلة مع رجال الدين كانت إيجابية، وأكد: "هذا هو سبب ارتفاع عدد حلفائنا في النخبة الدينية من يوم إلى يوم".