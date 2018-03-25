القبض على فريق إعلامي من تنظيم الدولة في عدن

رام الله - دنيا الوطنقال وكالة (روسيا اليوم): إن قوات الأمن اليمنية، ألقت القبض على فريق إعلامي تابع لتنظيم الدولة، في محافظة عدن جنوب اليمن.ووفق ما أكد مصدر أمني يمني، فإن وحدة (مكافحة الإرهاب) التابعة لإدارة أمن محافظة عدن، داهمت، بإشراف من مدير الأمن اللواء شلال شائع، فجر اليوم الأحد، وكراً للتنظيم وقبضت على ثلاثة من عناصره، بحوزتهم كاميرات تصوير عالية الدقة، وعدسات تقريب، وطائرة بلا طيار خاصة بالتصوير الجوي، إضافة إلى شعار تنظيم الدولة.وكان من ضمن المضبوطات عبوات ناسفة مختلفة الأحجام، بعضها صغير جدًا، معد للتفجير عن بعد، إضافة إلى أحزمة ناسفة وكميات من مادة (C4) شديدة الانفجار، وألغام وقذائف وأسلحة وذخائر.