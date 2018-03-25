مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش سيعزز من قواته في الضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصدر عسكري إسرائيلي كبير، أن الجيش، سيعزز قواته بعدد من الكتائب في الضفة الغربية وقطاع غزة، استعداداً لمسيرة العودة التي من المزمع انطلاقها نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نشر على موقع (ريشت كان) العبري.ونقل الموقع ذاته عن المصدر قوله: "سيتم نشر قوات خاصة تضم قناصة، وتزويد الجنود بوسائل لتفريق المظاهرات، وإنشاء سواتر رملية استعداداً للمظاهرات المرتقبة".