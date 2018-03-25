قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية في جنين

رام الله - دنيا الوطنأقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حواجز عسكرية في محافظة جنين.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، نصبت حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة عرابة، وآخر بالقرب من قرية بئر الباشا جنوب جنين على شارع جنين- نابلس، وحاجزاً على مدخل قرية عرانة شرقي المدينة، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وفي السياق، لا تزال قوات الاحتلال، تكثف من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة.