قوات الاحتلال تحتجز أربعة شبان لساعات وتعتقل أحدهم

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أربعة شبان من قرية مادما جنوب نابلس لساعات، ثم أفرجت عن ثلاثة، واعتقلت الرابع.وفي التفاصيل، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، أوقفت مركبة بداخلها أربعة شبان على المدخل الشمالي للقرية، واحتجزتهم لمدة أربع ساعات، وأجرت معهم تحقيقاً ميدانياً، ثم أفرجت عن ثلاثة منهم، فيما اعتقلت الشاب الرابع، ويُدعى ضياء فارس قادوس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).