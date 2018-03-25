"فتح" تعقد مؤتمرها بسوريا.. وأنور عبد الهادي رئيسًا لمؤتمر الحركة

رام الله - دنيا الوطنانتخبت حركة (فتح)، اليوم السبت، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، السفير أنور عبد الهادي، رئيسًا لمؤتمر الحركة في سوريا.وعقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني- إقليم سوريا مؤتمرها الدوري العام في دمشق، بمشاركة أبناء فتح من أعضاء المؤتمر من مختلف مناطق سوريا، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، وعضوي المجلس الثوري مؤيد شعبان، ورائد اللوزي من مفوضية الأقاليم الخارجية .ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد نقل الرفاعي في كلمته، تحيات الرئيس محمود عباس، وأعضاء مركزية فتح إلى أعضاء المؤتمر وكوادر الحركة في سوريا .كما استعرض الرفاعي آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية الرافض تماماً لكل مشروع أو صفقة تنتقص من حقوق فلسطين الوطنية كاملة، وعلى رأسها الحق في الدولة المستقلة ذات السيادة والقدس الشرقية عاصمة لها.