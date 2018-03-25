الاحتلال يعتقل شاباً في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، شاباً من حي "المسلخ" وسط مدينة بيت لحم.وأفاد مصدر أمنى، بأن جنود الاحتلال، اعتقلوا الشاب معتصم محمد العروج (21 عاماً)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).