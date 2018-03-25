شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شاباً في بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، شاباً من حي "المسلخ" وسط مدينة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى، بأن جنود الاحتلال، اعتقلوا الشاب معتصم محمد العروج (21 عاماً)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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