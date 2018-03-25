دانون: ستكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
أكد داني دانون سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، أنه سيكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان، الذي اتخذها ضد إسرائيل، بحسب ما نشر على موقع (واللا) العبري.
أكد داني دانون سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، أنه سيكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان، الذي اتخذها ضد إسرائيل، بحسب ما نشر على موقع (واللا) العبري.
ويشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان، اتخذ في وقت سابق خمسة قرارات تدين الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
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