دانون: ستكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان





ويشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان، اتخذ في وقت سابق خمسة قرارات تدين الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.









رام الله - دنيا الوطنأكد داني دانون سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، أنه سيكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان، الذي اتخذها ضد إسرائيل، بحسب ما نشر على موقع (واللا) العبري.