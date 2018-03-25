دولي

دانون: ستكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان

دانون: ستكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان
داني دانون سفير إسرائيل في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد داني دانون سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، أنه سيكون هناك عواقب على قرارات مجلس حقوق الإنسان، الذي اتخذها ضد إسرائيل، بحسب ما نشر على موقع (واللا) العبري.

ويشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان، اتخذ في وقت سابق خمسة قرارات تدين الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.


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