شؤون فلسطينية

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/26: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى  جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/03/27: يستمر الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

القدس18-820-1127-16بيت لحم18-820-1127-16
رام الله والبيرة17-719-1026-15طولكرم20-1222-1429-18
نابلس19-921-1228-17قلقيلية20-1222-1429-18
جنين20-1023-1230-15سلفيت18-820-1127-16
طوباس20-1023-1230-15روابي20-821-1128-16
الخليل17-719-1026-15غزه19-1421-1626-17
أريحا26-1427-1633-19خانيونس19-1421-1626-17
الأغوار الشمالية24-1225-1431-17رفح20-1322-1527-18
والله تعالى أعلم

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