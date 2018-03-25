الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعا للمقاومة في رفح ومضادات المقاومة تتصدى





وأفادت وكالات محلية ان طيران الاحتلال استهدف موقع الحشاشين التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) بصاروخين من الطائرات الحربية، وأخران من طائرات الاستطلاع.





بدوره، أكد (أور في هيلر) المراسل العسكري في القناة 14 العبرية أن سلاح الجو الاسرائيلي قصف عدة أهداف في مدينة رفح؛ ردا على عملية التسلل عند حدود قطاع غزة.





بدورها تصدت المضادات الارضية للمقاومة الفلسطينية للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينة رفح.



وتشهد أجواء جنوب قطاع غزة في هذه اللحظات تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الاسرائيلية.



يتبع..



رام الله - دنيا الوطنقصف الطيران الحربي الاسرائيلي الليلة، موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية شرقي رفح جنوب قطاع غزة بعدة صواريخ، بحسب ما جاء على قناة (الأقصى الفضائية).