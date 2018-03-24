الشرطة والنيابة تحققان في ظروف وفاة مواطن ببيت لحم





وأوضح ارزيقات في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن الشاب وجد كان في البداية مصاب بجراح خطيرة، وجرى نقله الى مستشفى بيت جالا الحكومة، لافتا في الوقت إلى أنه بعد وصوله أعلن الأطباء عن وفاته.





خاص دنيا الوطناكد المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية أن الشرطة والنيابة في بيت لحم تباشران بالتحقيق في ظروف وفاة شاب مجهول الهوية وجد ملقى على الأرض في منطقة المدبسة.