فيديو: كيف تسلل أربعة شبان السياج الفاصل وكادوا يحرقون آلية إسرائيلية





ويظهر في الفيديو أن الشبان الأربعة كانوا عزل، حيث دخلوا عبر السياج وكادوا يضرمون النيران في احدى الآليات المخصصة بالبحث عن الانفاق، ولكن عادوا قبل أن تصلهم إحدى الدبابات الإسرائيلية.













رام الله - دنيا الوطننشرت قناة (الجزيرة مباشر) الفضائية، مساء اليوم السبت، فيديو يوضح تسلل أربعة شبان فلسطينيين عبر السياج الفاصل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.