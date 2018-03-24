فيديو: كيف تسلل أربعة شبان السياج الفاصل وكادوا يحرقون آلية إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (الجزيرة مباشر) الفضائية، مساء اليوم السبت، فيديو يوضح تسلل أربعة شبان فلسطينيين عبر السياج الفاصل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
نشرت قناة (الجزيرة مباشر) الفضائية، مساء اليوم السبت، فيديو يوضح تسلل أربعة شبان فلسطينيين عبر السياج الفاصل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
ويظهر في الفيديو أن الشبان الأربعة كانوا عزل، حيث دخلوا عبر السياج وكادوا يضرمون النيران في احدى الآليات المخصصة بالبحث عن الانفاق، ولكن عادوا قبل أن تصلهم إحدى الدبابات الإسرائيلية.
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