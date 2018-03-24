غدا.. الامير تميم يتوجه الى روسيا بدعوة من بوتين

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يتوجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى روسيا غدا الأحد، في زيارة عمل تستمر يومين، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) مساء اليوم: "إن أمير البلاد سيجري الإثنين، مباحثات مع الرئيس الروسي، تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".وأضافت الوكالة: "إن الجانبين سيبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".تأتي الزيارة بعد نحو شهر من تلقي أمير قطر دعوة خطية من بوتين، لزيارة روسيا، خلال استقبال الشيخ تميم، لرئيس جمهورية أنغوشيا (إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي)، يونس بك يفكوروف، في الدوحة، شباط/ فبراير الماضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وتعد هذه أول زيارة لأمير قطر لروسيا منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 حزيران/ يونيو الماضي، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.وتدعم موسكو حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وعبر الحوار المباشر بين الأطراف.وكانت آخر زيارة أمير قطر لروسيا قبل عامين، حيث أجرى مباحثات مع بوتين في 18 كانون الثاني/ينايرعام 2016، أعربا خلالها عن رغبتهما في تعميق وتنويع العلاقات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة والاستثمار، والارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.