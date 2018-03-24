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تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك

تنظيم الدولة يقتل تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية بكركوك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل تنظيم الدولة تسعة عناصر من الشرطة العراقية الاتحادية، بعد أيام من اختطافهم على طريق كركوك شمالي البلاد، وفق ما أفاد بيان، السبت.

وقالت الشرطة الاتحادية العراقية، في بيان: "أقدم تنظيم الدولة على قتل أسرانا الذين تم اختطافهم وهم عزل من السلاح وبعد أن عجز في مواجهة فرسان الشرطة الاتحادية مواجهة الرجال للرجال"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ودعا البيان، الذي نعى القتلى، رجال الشرطة إلى توخي الحذر وعدم الركون للطمأنينة واعتماد اليقظة وترصد المخاطر، ومطاردة عناصر التنظيم المتبقية وتدمير أوكارهم وخلاياهم المسمومة.

واندلعت في 24 آذار/مارس الجاري، اشتباكات بين مسلحين من تنظيم الدولة وقوات الشرطة الاتحادية في أطراف قضاء طوز خورماتو جنوبي محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني حينها: "إن مسلحي التنظيم هاجموا قوات الشرطة الاتحادية في قرية (الزركة) بأطراف طوز خورماتو، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين".

وأضاف المصدر: "إن تسعة أفراد من قوات الشرطة الاتحادية لم يتم العثور عليهم خلال الاشتباكات، مرجحا أن يكون مسلحو التنظيم قد اختطفوهم".

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