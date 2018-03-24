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الشرطة تُلقي القبض على شخص بتهمة التهديد والتشهير عبر (فيسبوك) بقلقيلية

الشرطة تُلقي القبض على شخص بتهمة التهديد والتشهير عبر (فيسبوك) بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم، القبض على شخص بتهمة التهديد والشتم والتحقير والتشهير لمواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في قلقيلية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن، لفرع المباحث العامة في مديرية شرطة محافظة قلقيلية مفادها قيام شخص مجهول، بالتهديد والشتم والتحقير والتشهير له عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
(فيسبوك)، وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من  قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة في الشرطة، تم الاشتباه بشخص، وتم إحضاره إلى المباحث العامة في شرطة قلقيلية، وسماع إفادته أفاد بالتهمة الموجه إليه.

وأكد البيان بأنه سيتم تحويل الشخص المتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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