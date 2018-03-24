انطلاق بطولة الشطرنج الخاطف في روابي

رام الله - دنيا الوطنافتتح الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بطولات الشطرنج الخاطف ببطولة عقدت في مدينة روابي، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من مختلف المحافظات الشمالية في فلسطين.وفاز في بطولة روابي للشطرنج الخاطف في المركز الأول اللاعب طاهر علي، المركز الثاني اللاعب د. طه دوابشة، المركز الثالث اللاعب عقبة شبيطة، المركز الرابع اللاعب عمار السالم وفي المركز الخامس اللاعب عصام غيث، كما صنف الأفضل في اللعب من الناشئين كل من اللاعبة جنى عثمان واللاعب أسيد التميمي وجرى تكريم اللاعب الناشئ الحائز على الميدالية الذهبية في بطولة العرب محمد سدر.وجرت البطولة التي عقدت في قاعة السينما بالمركز التجاري "كيو سنتر" بحضور كل من رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج رجل الأعمال بشار المصري، نائب رئيس الاتحاد مراد أبو رجب، أمين عام الاتحاد عمر الجعبري، أمين سر الاتحاد خالد عز الدين، أمين صندوق الاتحاد زياد المصري ولجنة الحكام المركزية.وأكد الجعبري، أنه سيتم عقد البطولات بشكل دوري ومستمر على مدى العام ودون انقطاع، وأن هذه البطولة هي الأولى للشطرنج الخاطف خلال عام 2018، موضحاً أنه سيتم عقد عدد من البطولات يتم خلالها مشاركة لاعبي الشطرنج من المحافظات المختلفة، وسيُحدد الفائزون على أساسها.ولفت الجعبري إلى أن مناطق فلسطين متوحدة، ولذلك فإن الاتحاد يعمل على عقد اجتماعات وبطولات مشتركة ما بين جميع المناطق، وأن هم الاتحاد الأول يكمن في تقوية الشطرنج ولاعبيها في فلسطين والنهوض بها.وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بشار المصري: إن الاتحاد يعمل على عقد اجتماعات وبطولات مشتركة ما بين جميع المناطق لتوحيد الفلسطينيين أينما كانوا، الذين سيظلون دائماً شعباً واحداً، معرباً عن أمنيته في أن يكون اتحاد الشطرنج مثالاً للاتحادات الأخرى.وأضاف المصري، أن الاتحاد فخور جداً بالنجاح الذي حققه اللاعبون على أطر مختلفة، معتبراً أن البطولات والنجاحات التي حققها اللاعبون مع بداية عام 2018 حتى الآن تعتبر فاتحة خير خاصة وأن النجاح يولد نجاحاً آخر، مؤكداً على أهمية المشاركة الفلسطينية في البطولات العربية والعالمية.وفي نهاية البطولة، والتي استمرت على مدى تسع مراحل متتالية جرى تكريم الفائزين وتسليم الشهادات الدولية لهم مع التصنيفات الجديدة التي يستحقها كل منهم.يشار إلى أنه سيتم استكمال بطولة الشطرنج الخاطف على عدة مراحل، كما أن بطولات أخرى ستعقد مثل: بطولة المحافظات الشمالية للشطرنج الكلاسيكي خلال شهر نيسان/ إبريل، بطولة النخبة والتي تضم لاعبين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة (المحافظات الشمالية والجنوبية) بعد شهر رمضان مباشرة وستُعقد في مدينة روابي.