الأُطر الطلابية بجامعة الأزهر: نَرفض استقواء الإدارة بالأمن والمساس بِسلمية الاعتصامات

أعربت الأطر الطلابية في جامعة الأزهر بمدينة غزة، عن رفضها لتوجهات إدارة الجامعة بالاستقواء بالأمن والمساس بسلمية الاعتصامات الطلابية والعمل النقابي بالجامعة، مؤكدة أنها تعمل موحدة على تحقيق مطالب نقابية بعيدة عن أي تجاذبات، رافضة في الوقت ذاته، أي مساس بأي جهة وخاصة الطلبة.





وأكدت الأُطر الطلابية في بيان صحفي لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنها تواصلت مع إدارة الجامعة على ضوء ما حدث من منع الطلبة دخول قطاعات الامتحانات، والتدخل العنيف لفض الاعتصام.





وأوضحت الأطر الطلابية، أن التواصل مع الإدارة جاء لمعالجة هذه الإشكالية بشكل مسؤول، بحسب بيان أصدرته الأطر الطلابية بالجامعة اليوم السبت.

رام الله - دنيا الوطنواختتمت بيانها، بتأكيدها على أنه سيكون هناك خطوات تصعيدية في حال لم تتراجع الجامعة عن منع الطلبة من الدخول لقاعات الامتحانات، لافتة إلى أنه من غير المقبول، أن يَحول الوضع المالي والاقتصادي دون استكمال الطالب لمسيرته التعليمية.