معرض للزهور في أحد المطاعم على شاطئ بحر غزة

يحاول صاحب مطعم فلسطيني، تخفيف قسوة الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانيها سكان قطاع غزة، من خلال افتتاحه معرضاً للزهور في مطعمه على شاطئ البحر.



وقال عماد الريس، المدير التنفيذي وصاحب مطعم (اللايت هاوس): "أقمنا معرض الأزهار كنوع من تلطيف الأجواء السيئة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحصار والأوضاع المعيشية السيئة".



واستدرك الريس في حديثه لوكالة (الأناضول): "لا ننتظر من الزبائن شراء الأزهار، يكفي أن يزوروا المعرض، وكأنه متنفس لهم".



وتابع: "مع بداية فصل الربيع، أحببنا أن نفتتح معرضاً لأزهار الربيع".



ويضُم المعرض، الذي بدأ أمس، ويستمر ثلاثة أيام، أنواعاً عديدة من نباتات الصبار والأزهار المختلفة.



ويحوي المعرض نباتات مستوردة، وأخرى محلية، كما يقول خليل البراوي، صاحب مشتل (البرواي) للنباتات، وأحد المشاركين في المعرض.



وأضاف: "نستورد بعض أنواع النباتات غير الموجودة في القطاع، ونقوم باستنساخها وبيعها للزبائن بأسعار أقل، فالمستورد مرتفع الثمن، لا يستطيع المواطن شراءه".





ويذكر، أن المعرض يشارك فيه عدد من أصحاب المشاتل الزراعية في غزة.



وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ فوز حركة (حماس) في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) عام 2006، ثم شددته عام 2007.



رام الله - دنيا الوطن