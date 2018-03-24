الديمقراطية تَدعو القيادة لنقل قرارات مجلس حقوق الإنسان لمحكمة الجنايات





ودعت الجبهة إلى خطوة عملية تخطوها السلطة والقيادة الرسمية الفلسطينية، لتحويل قرارات المجلس إلى إجراءات وعقوبات تفرض على الكيان الإسرائيلي، بإحالة الملفات التي تناولها المجلس، من الاستيطان إلى الأسرى، إلى القتل المتعمد، إلى نهب الثروات الوطنية، إلى حصار قطاع غزة وغيرها، إلى محكمة الجنايات الدولية، بشكاوى نافذةـ تضع المسؤولين الإسرائيليين، كما تضع النظام السياسي، والكيان الإسرائيلي في قفص الاتهام الدولي.



وأكدت على ضرورة البدء فعلاً بالخطوات العملية، خاصة في تنفيذ قرارات المجلس المركزي بفك الارتباط باتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده السياسية والأمنية والاقتصادية، بسحب الاعتراف بإسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالقرارات التي اتخذها المجلس العالي لحقوق الإنسان، رفع فيها الغطاء عن الطبيعة الاستيطانية الاستعمارية الدموية والفاشية للاحتلال الإسرائيلي، وأعاد الاعتبار فيها لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، والقانون الإنساني، وشرعة حقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.