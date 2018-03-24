حماس تُثمن القرارات الأممية الداعمة للشعب الفلسطيني

وقالت: هذه خطوة مهمة في إظهار حقيقة الاحتلال، وتأتي تأكيدًا على مظلومية الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من جرائمَ وانتهاكاتٍ إسرائيلية متواصلة، وإن هذه القرارات ينبغي أن تُبنى عليها خطوات عملية من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة الكيان الإسرائيلي.





وشكرت (حماس) كل الدول الأعضاء التي صوتت لصالح هذه القرارات ووقفت إلى جانب شعبنا.





ودعت باقي الدول إلى مراجعة مواقفها، والتي قد يستغلها الاحتلال لارتكاب مزيد من جرائمه وانتهاكاته، والوقوف مجددًا إلى جانب شعبنا المظلوم، ودعم حقوقه وعدالة قضيته.