مجلس العلاقات الدولية يُرحب بقرارات مجلس الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنرحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين/، بالقرارات التي اعتمدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي أدان فيها الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت، بأن هذه القرارات تأتي في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته ضد الفلسطينيين، مدعوماً من الإدارة الأمريكية التي تنحاز بشكل صارخ تجاه ممارساته.وشكر المجلس في بيانه الدول الأعضاء، التي صوتت لصالح هذه القرارات، ووقوفها إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.وطالب المجلس في الوقت نفسه، الدول التي صوتت ضد القرارات بما فيها تلك التي امتنعت عن التصويت، بأن يراجعوا مواقفهم التي تشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني،وتحميه من المساءلة أمام المحافل الدولية.وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اعتمد أمس الجمعة قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، واعتمد قراراً يدين أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، ويطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 والوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.واعتمد المجلس أيضاً قراراً يدين المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، إلى جانب اعتماد قرار يؤكد عدم شرعية أو قانونية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الجولان السوري المحتل ويعدها إجراءات باطلة ولاغية ودون أي أثر قانوني، بما في ذلك المستوطنات.