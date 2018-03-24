الاحتلال يزعم: عبور أربعة فلسطينيين السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: أن أربعة فلسطينيين عبروا مساء اليوم السبت، السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، وحاولوا استهداف الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق.وقال المتحدث: "سرعان ما اقتربت منهم قوة من الجيش الإسرائيلي وهربوا عائدين إلى قطاع غزة".