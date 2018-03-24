الاحتلال يزعم: عبور أربعة فلسطينيين السياج الفاصل جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: أن أربعة فلسطينيين عبروا مساء اليوم السبت، السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، وحاولوا استهداف الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق.
وقال المتحدث: "سرعان ما اقتربت منهم قوة من الجيش الإسرائيلي وهربوا عائدين إلى قطاع غزة".
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: أن أربعة فلسطينيين عبروا مساء اليوم السبت، السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، وحاولوا استهداف الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق.
وقال المتحدث: "سرعان ما اقتربت منهم قوة من الجيش الإسرائيلي وهربوا عائدين إلى قطاع غزة".
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