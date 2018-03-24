شؤون فلسطينية

ضميري: (حماس) ما زالت تواصل سياسة التضليل

ضميري: (حماس) ما زالت تواصل سياسة التضليل
اللواء عدنان الضميري
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء عدنان ضميري المتحدث باسم المؤسسة الأمنية، أن قادة (حماس) ما زالوا يواصلون سياسة التضليل، وليسوا مؤتمنين على إجراء تحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وأعرب ضميري في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم السبت، عن استغرابه لما قامت به حماس بإعلان اسم المتهم قبل اعتقاله، ومن ثم عرضُ مكافأة مالية لمن يُقدم معلومات عنه، وجاءت بعدها لتُعلن مقتله في اشتباك مع عناصرها.

وقال: "ليس من المعقول، أن يكون المتهم هو نفسه من يُجري التحقيق ولديه النيابة والقضاء والتحقيق"، متسائلاً: "كيف لجهة كهذه أن تُحمل نفسها المسؤولية؟".

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