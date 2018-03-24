فيديو: تشييع جثمان الفنانة "ريم بنا"

شاهد الفيديوهات التي نشرتها مراسلة قناة (الجزيرة) جيفارا البديري خلال جنازة الفنانة "ريم بنا:



رام الله - دنيا الوطنشيعت الجماهير الفلسطينية، الفناة ريم بنا، التي قضت فجر اليوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.وشارك في تشييع الفنانة بنا، ذويها، ومحبيها، حيث ألقوا عليها نظرة الوداع، حيث تمت تغطية الجثمان بالعلم الفلسطيني، الذي كانت الراحلة تتحدث عنه بأغانيها.وريم بنا، هي فنانة فلسطينية من مواليد 1966، واشتهرت بغنائها الملتزم، واعتبرت رمزاً للنضال الفلسطيني، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية المعروفة زُهيرة الصباغ.وكانت بنا قد أصيبت بمرض السرطان منذ تسع سنوات، وأعلنت توقفها عن الغناء في 2016.