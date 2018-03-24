فيديو وصور.. تجمع النقابات المهنية تكرم المتقاعدين غرب غزة

























خاص دنيا الوطننظم تجمع النقابات المهنية –غرب غزة، اليوم السبت في قاعة مركز غزة للتنمية البشرية حفلاً لتكريم المتقاعدين في مدينة غزة.وحضر الاحتفال مجموعة من الموظفين الذين احيلوا للتقاعد حسب قانون الخدمة المدنية، قدم لهم شهادات التكريم من النقابة لوفائهم واخلاصهم خلال فترة عملهم.وقال سائد عايش رئيس تجمع النقابات المهنية أن الحفل جاء لتكريم ثلة من الموظفين المتقاعدين ممن كانوا يعملون داخل المؤسسات الحكومية.وأكد عايش في تصريح خاص لدنيا الوطن أن هؤلاء الموظفين سيتم الاستفادة من خبراتهم المهنية التي قدموها على مدار سنوات طويلة بالوزارات، من خلال عقد ورشات عمل وندوات وتدريبات للموظفين الجدد، والعمل على نفس النظام التي كانوا يعملوا عليه والتطوير منه.