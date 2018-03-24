شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام تدعو لإطلاق سراح الصحافي عبد الحق

وزارة الإعلام تدعو لإطلاق سراح الصحافي عبد الحق
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الإعلام، أاستمرار احتجاز الاحتلال لمراسل تلفزيون فلسطين في نابلس بكر عبد الحق، جزءًا من استهداف إسرائيل للمؤسسة الإعلامية، ودليلاً دامغًا على عدوانها الظالم ضد حراس الحقيقة.

وقالت الوزارة: إن اعتقال عبد الحق أثناء عودته إلى  الوطن عبر معبر الكرامة، بعد تسلمه جائزة الشباب العربي المتميز في المجال الإعلامي بالقاهرة، يثبت للمرة الألف أن دولة الاحتلال تستخف بقرار مجلس الأمن (2222) القاضي بتوفير الحماية للصحافيين، واتخاذ خطوات تمنع إفلاتهم المعتدين عليهم من العقاب.

واعتبرت الوزارة اعتقال عبد الحق، واستهداف مصور تلفزيون فلسطين محمد عناية بالكتف خلال تغطية مسيرة كفر قدوم أمس، وبعد يومين من دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة مايكل لينك إلى احترام حرية الصحافة، وحقوق العاملين فيها، ووجوب توقف إسرائيل عن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، استهتارًا بكل القوانين التي منحت الإعلاميين الحماية.

إلى ذلك، دعت وزارة الإعلام، الاتحاد الدولي للصحافيين، و"مراسلون بلا حدود" إلى الضغط على إسرائيل للتوقف عن عدوانها الشرس ضدهم،  ومحاسبتها على 909 اعتداءات ضد الصحافيين خلال عام 2017، وما سبقها من استهداف وجرائم بحق إعلاميينا ومؤسساتنا، لن تسقط بالتقادم.

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