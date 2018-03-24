الزعنون يطلع الرئيس على ترتيبات عقد المجلس الوطني





جاء ذلك، في لقاء جمع الرئيس بالزعنون في مقر اقامته بالعاصمة الأردنية عمان ظهر اليوم السبت.



وأشاد الرئيس، بالجهود التي تقوم بها اللجان المختصة للانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بعقد المجلس الوطني بالوقت المحدد، وتوفير كل الإمكانيات لنجاحه، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وحضر اللقاء، أمين سر المجلس الوطني السفير محمد صبيح، والمستشار الدبلوماسي لسيادته مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري.



رام الله - دنيا الوطنأطلع الدكتور سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الرئيس محمود عباس، على الترتيبات الجارية لعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في 30 من شهر نيسان/ إبريل المقبل.