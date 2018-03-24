غداً الأحد.. القسام يجري مناورات دفاعية باسم "مناورات الصمود والتحدي"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أنها ستجري مناورات دفاعية يوم غدا الأحد، تحت مسمى مناورات الصمود والتحدي.وأشارت الكتائب في بيان لها اليوم السبت، إلى أن هذه المناورات مخطط لها مسبقا، وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.