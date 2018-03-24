شؤون فلسطينية

الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي
معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
تنقل اكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة وزائر، عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 53 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، "أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16673) شخصاً ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (18049) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة".

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (53) مطلوبا جنائيًا وممنوعًا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

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