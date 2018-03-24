القواسمي: (كونغرس) أمريكا يتبارى مع (كابينت) إسرائيل في العنصرية

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إنها لم تستغرب بالمطلق قرار (الكونغرس) الأمريكي الأخير المتعلق بربط المساعدات الأمريكية بوقف منح عائلات الاسرى والشهداء مساعدات مالية، مؤكدة أن الشهداء والأسرى، ناضلوا من أجل الحرية والاستقلال، وحقوق عائلاتهم ليست للمساومة او المفاوضات.وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، أن انهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم عن أرض دولتنا الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة هو المطلوب لتحقيق الامن والاستقرار، مشيرًا إلى أن قرار (الكونغرس) استمرارا للعدوان على شعبنا.وأوضح أن (الكونغرس) والبيت الأبيض يتباريان مع (كنيست) و(كابينت) إسرائيل، في التعبير عن الكراهية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني المناضل الصامد، وهم يُمعنون في خرق كافة القوانين الدولية، ويعتدون على كل الأعراف والقيم التيتجمع شعوب العالم، بما فيهم الشعب الامريكي المُضلل من قبل حكومته ومنظمات تحترف الكذب والخداع.وشدٌد القواسمي على رفض حركته، المساومة على كرامتنا وتاريخنا ومناضلينا، وأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي العنصري الكولونيالي عن أرض دولة فلسطين.