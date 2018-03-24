دولي

مصرع 16 مسلحا خلال عمليات أمنية في أفغانستان

مصرع 16 مسلحا خلال عمليات أمنية في أفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 16 مسلحاً على الأقل ينتمون الى تنظيمي الدولة وطالبان، خلال أحدث العمليات الأمنية التي جرت في اقليم ننجار هار شرقي أفغانسان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (خاما برس) الأفغانية اليوم السبت.

وذكر المكتب الاعلامي للحكومة الاقليمية في بيان، أن المسلحين قتلوا في الساعات الـ24 الماضية في منطقتي هاسكا مينا وخوجياني، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقال البيان: "إن 14 مسلحا من تنظيم الدولة قتلوا في قصف بطائرة أمريكية بدون طيار في بلدة ميهتار خان بمنطقة هاسكا مينا.

وكان 12 مسلحا أجنبيا على الأقل من بين هؤلاء القتلى، طبقا لما ذكرته الحكومة الاقليمية، لكن لم تكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن جنسيات هؤلاء القتلى في الغارة.

وفي الوقت نفسه، ذكر مكتب حاكم إقليم ننجارهار أن مسلحين اثنين على الاقل من طالبان قتلا، واعتقل 13 مشتبها بهم خلال عملية لعناصر استخباراتية أفغانية في منطقة خوجياني.

ولم يصدر أي تعليق من جانب حركة طالبان وتنظيم داعش على هذه العمليات الأمنية.

وتنفذ طالبان وتنظيم الدولة تفجيرات وعمليات مسلحة في افغانستان، كان آخرها تفجير نفذه تنظيم الدولة يوم الاربعاء الماضي اوقع 31 شخصا و65 مصاباً.

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