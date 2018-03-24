بحر: نحذر أي مسؤول يحاول العبث بأمن غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قطاع غزة يشهد حالة أمنية لا مثيل لها، في العديد من العواصم العربية والاوربية.وقال بحر لدى زيارته مع وفدًا برلمانيًا، زوجة الشهيد مازن فقها: "إن ما يحاول البعض زرعه من عبوات لمحاولة زعزعة الأمن في قطاع غزة لن ينجح، وستستمر الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بقيادة اللواء توفيق أبو نعيم تواصل ملاحقة العابثين بأمن شعبنا في القطاع".وأضاف: "بعد الوصول لفك الشيفرة التي بدأت فور اغتيال الشهيد فقها، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على الجناة الذين تورطوا في عملية الاغتيال، وبعد اكتمال التحقيقات نُفذ القصاص بحقهم"، محذرًا من أن أي مسؤول مهما كان منصبه يحاول العبث في أمن غزة سيواجه نفس المصير.واستعرض د. بحر مناقب الشهيد فقها الذي خرج من سجون الاحتلال في صفقة وفاء الأحرار، وأعاد نشاطه العسكري والأمني في مقاومة المحتل، مؤكدا على أن شعبنا وفصائل مقاومته تسير على درب الشهيد فقها، حتى تحرير فلسطين واطلاق سراح الاسرى.