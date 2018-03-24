البزم: سنقطع كل يد تحاول العبث بالاستقرار الأمني بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، إن الوزارة ستقطع كل يد تحاول العبث الاستقرار الأمني في القطاع، مهما كانت الجهة التي تقف خلفها.وأوضح البزم، في تصريح صحفي، السبت، أنه "في مثل هذا اليوم قبل عام، بدأت أجهزتنا الأمنية التحقيق في واحدة من أعقد العمليات الأمنية التي وقعت في قطاع غزة".وأضاف: "بتوفيق من الله ثم بجهود مضنية وعقول فذة تم تفكيك لغز هذه الجريمة على مدار 45 يوما وتحقيق الانتصار الأمني على أجهزة أمن الاحتلال التي اعتقدت أن هذه العملية ستكون إضافة إلى سجل عملياتها التي قيدت ضد مجهول".وتابع: "سنواصل العمل بذات النهج وسنقطع كل يد تحاول العبث بالاستقرار الأمني في قطاع غزة مهما كانت الجهة التي تقف خلفها".ويوافق اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد الأسير المحرر مازن فقها والمبعد إلى قطاع غزة، على يد متخابرين مع الاحتلال قرب منزله بمدينة غزة.