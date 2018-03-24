شؤون فلسطينية

البزم: سنقطع كل يد تحاول العبث بالاستقرار الأمني بقطاع غزة

البزم: سنقطع كل يد تحاول العبث بالاستقرار الأمني بقطاع غزة
الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة - إياد البزم
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، إن الوزارة ستقطع كل يد تحاول العبث الاستقرار الأمني في القطاع، مهما كانت الجهة التي تقف خلفها.

وأوضح البزم، في تصريح صحفي، السبت، أنه "في مثل هذا اليوم قبل عام، بدأت أجهزتنا الأمنية التحقيق في واحدة من أعقد العمليات الأمنية التي وقعت في قطاع غزة". 

وأضاف: "بتوفيق من الله ثم بجهود مضنية وعقول فذة تم تفكيك لغز هذه الجريمة على مدار 45 يوما وتحقيق الانتصار الأمني على أجهزة أمن الاحتلال التي اعتقدت أن هذه العملية ستكون إضافة إلى سجل عملياتها التي قيدت ضد مجهول".

وتابع: "سنواصل العمل بذات النهج وسنقطع كل يد تحاول العبث بالاستقرار الأمني في قطاع غزة مهما كانت الجهة التي تقف خلفها".

ويوافق اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد الأسير المحرر مازن فقها والمبعد إلى قطاع غزة، على يد متخابرين مع الاحتلال قرب منزله بمدينة غزة.

أخبار ذات صلة

فيديو: تباين أراء قادة الفصائل الفلسطينية بخصوص عقد المجلس الوطني

فيديو: تباين أراء قادة الفصائل الفلسطينية بخصوص عقد المجلس الوطني

الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

القوى الوطنية والاسلامية تدعو لتصعيد شامل في ذكرى يوم الارض

القوى الوطنية والاسلامية تدعو لتصعيد شامل في ذكرى يوم الارض

مجدلاني: وقاحة &#34;نيكي هايلي&#34; فاقت كل الحدود والأعراف

مجدلاني: وقاحة "نيكي هايلي" فاقت كل الحدود والأعراف

القواسمي: (كونغرس) أمريكا يتبارى مع (كابينت) إسرائيل في العنصرية

القواسمي: (كونغرس) أمريكا يتبارى مع (كابينت) إسرائيل في العنصرية

60 دقيقة حاسمة في حياة المحرر المبعد لغزة عز الدين

60 دقيقة حاسمة في حياة المحرر المبعد لغزة عز الدين

بحر: نحذر أي مسؤول يحاول العبث بأمن غزة

بحر: نحذر أي مسؤول يحاول العبث بأمن غزة

الحكومة: قرارات مجلس الأمن الخمسة لصالح فلسطين انحياز للحق

الحكومة: قرارات مجلس الأمن الخمسة لصالح فلسطين انحياز للحق

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

مجدلاني: وقاحة &#34;نيكي هايلي&#34; فاقت كل الحدود والأعراف

مجدلاني: وقاحة "نيكي هايلي" فاقت كل الحدود والأعراف

القواسمي: (كونغرس) أمريكا يتبارى مع (كابينت) إسرائيل في العنصرية

القواسمي: (كونغرس) أمريكا يتبارى مع (كابينت) إسرائيل في العنصرية

60 دقيقة حاسمة في حياة المحرر المبعد لغزة عز الدين

60 دقيقة حاسمة في حياة المحرر المبعد لغزة عز الدين

بحر: نحذر أي مسؤول يحاول العبث بأمن غزة

بحر: نحذر أي مسؤول يحاول العبث بأمن غزة

صور.. إصابات في حادث سير مروع قرب مفترق جماعين بنابلس

صور.. إصابات في حادث سير مروع قرب مفترق جماعين بنابلس

الاحتلال يحتجز مصوراً ومراسلاً لتلفزيون فلسطين وفتاة جنوب الخليل

الاحتلال يحتجز مصوراً ومراسلاً لتلفزيون فلسطين وفتاة جنوب الخليل

فيديو وصور: مُدرسة تُصمم وسائل تعليمية لخدمة اللغة الإنجليزية

فيديو وصور: مُدرسة تُصمم وسائل تعليمية لخدمة اللغة الإنجليزية

منوعات

تغلبت على السرطان ثم غَلبها.. شاهد وصية ريم بنا لأولادها

تغلبت على السرطان ثم غَلبها.. شاهد وصية ريم بنا لأولادها

شاهد زوجة عابد فهد وكيف تتغزل فيه

شاهد زوجة عابد فهد وكيف تتغزل فيه

فيديو: ريهام سعيد من السجن إلى الشاشة

فيديو: ريهام سعيد من السجن إلى الشاشة

فيديو: فستانها عاري وقبّلت عريسها.. ضجة في الكويت بسبب زفاف بيبي عبدالمحسن

فيديو: فستانها عاري وقبّلت عريسها.. ضجة في الكويت بسبب زفاف بيبي عبدالمحسن

فيديو وصور: رَحَلت فنانة فلسطين الأولى.. وأمها تُرتّل &#34;رَحلت غزالتي البيضاء&#34;

فيديو وصور: رَحَلت فنانة فلسطين الأولى.. وأمها تُرتّل "رَحلت غزالتي البيضاء"

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و&#34;غيرة الستات&#34; سبب ترحيلي من مصر

فيديو:ميادة الحناوي: زوجي أكبر غلطة بحياتي.. و"غيرة الستات" سبب ترحيلي من مصر

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

هل طلق الملك محمد السادس الأميرة سلمى؟

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

فيديو: رولا سعد تكشف سبب كرهها لأمها

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ما حقيقة تسريب صورة لميغان ماركل وهي عارية الصدر؟

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

ممثلة اباحية ثالثة تتهم ترامب بإقامة علاقة جنسية معها

عربي

ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

ضاحي خلفان: زلزال مُدمر سيضرب إسرائيل عام 2020

محمد بن سلمان يكشف عن الخطط النووية للسعودية

محمد بن سلمان يكشف عن الخطط النووية للسعودية

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محور الشريجة