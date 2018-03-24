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فيديو وصور.. قتيل وأربعة إصابات في تفجير استهدف مدير أمن الاسكندرية

فيديو وصور.. قتيل وأربعة إصابات في تفجير استهدف مدير أمن الاسكندرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص مصرعه اليوم السبت، فيما أصيب أربعة آخرون، بعد وقوع انفجار سيارة مفخخة استهدف مدير أمن الاسكندرية في شارع المعسكري الروماني، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

من جانبها، كشفت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية المصرية أن الانفجار الذي في محافظة الاسكندرية استهدف موكب اللواء مصطفى النمر مدير أمن الاسكندرية، بحسب ما جاء على موقع (المصري اليوم).

وقالت المصادر: "إن سيارة مفخخة استهدفت موكب مدير أمن الإسكندرية، مما أسفر عن استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين".

وأكدت المصادر أن مدير الأمن نجا من محاولة الاغتيال وحالته الصحية جيدة.

بدروه، قال الدكتور محمد أبو حمص مدير الاسعاف بالاسكندرية: "إن المصابين يعانون من شظايا في أماكن متفرقة بالجسم، وبينهم حالتين خطيرتين، فيما تم إيداع الجثة في مشرحة كوم الدكة، وتم إخطار النيابة العامة"، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).


 



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