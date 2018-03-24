دولي

ترامب يُقر قانوناً يَسمح بالاطلاع على الرسائل الإلكترونية خارج أمريكا

ترامب يُقر قانوناً يَسمح بالاطلاع على الرسائل الإلكترونية خارج أمريكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة، قانوناً يوفر غطاءً شرعياً للاطلاع على الرسائل الإلكترونية في الخارج، بعد ان استمر الخلاف حول هذا الموضوع فترة طويلة بين السلطات ومجموعة (مايكروسوفت).

ويتيح قانون (كلاود أكت) المدرج في الميزانية الضخمة التي وقعها البيت الأبيض الجمعة، لوزارة العدل الأميركية، توقيع اتفاقات مع بلدان أخرى لتسريع الطلبات من هذا النوع، من خلال التأكيد أن هذه البلدان تحترم الحريات الفردية والحياة الخاصة، وهذا ما يتيح الالتفاف على الإجراءات الدبلوماسية الطويلة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقد حفز على هذا القانون الخلاف الدائر منذ 2013 بين (مايكروسوفت)، العملاق التكنولوجي، والحكومة الأميركية، والذي نظرت فيه المحكمة العليا في أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وبدأت القضية بعد صدور مذكرة تفتيش تأمر (مايكروسوفت) بتسليم محتويات حساب على البريد الإلكتروني، يستخدمه تاجر مخدرات مزعوم.

وتمثلت المشكلة في أن الرسائل المستهدفة مخزنة في إيرلندا، وتتولى (مايكروسوفت) إدارة حوالي مائة مركز لجمع المعلومات موزعة في 40 بلداً. 

ورفضت المجموعة التنفيذ، بحجة أن الاطلاع على محتويات بريد إلكتروني هو بمثابة تفتيش منزل في بلد آخر غير الولايات المتحدة.

وحيال هذا الخلاف، اقترحت القاضية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، انتظار صدور قانون "كلاود أكت". 

وستصدر المحكمة العليا قرارها أواخر حزيران/ يونيو في هذه القضية.

وإذا كانت بعض المجموعات التكنولوجية، تؤيد قانوناً واضحاً حول الموضوع، فإن بعض المدافعين عن الحياة الخاصة والحقوق الرقمية، يعتبرون أن القانون الجديد لا يؤمن حماية كافية ضد الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، وهذا ما من شأنه فتح الطريق إلى رقابة متزايدة، وإضعاف حماية الناشطين دفاعاً عن حقوق الإنسان والصحفيين.

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