حماس: أمن غزة يلاحق مطلوبين على خلفية تفجير موكب الحمد الله

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: إن ما تم إنجازه من تحقيقات، سيكشف في الأيام القادمة عن المنتفعين من حادثة تفجير موكب رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، الأسبوع الماضي في غزة.وأوضح القانوع، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أنه تم إطلاع قادة الفصائل على نتائج التحقيق الأولية بحادثة التفجير، مضيفاً: "المنتفعون من التفجير يسعون لنسف المصالحة وضرب الأمن بغزة".واعتبر القانوع، أن استمرار المؤسسة الأمنية بغزة في ملاحقة واعتقال المتورطين، يؤكد الحرص الشديد للوصول إلى الحقيقة، وكشف كل ملابسات الجريمة.