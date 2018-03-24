الاحتلال يحتجز مصوراً ومراسلاً لتلفزيون فلسطين وفتاة جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مصوراً ومراسلاً لتلفزيون فلسطين، ثائر فقوسة وعزمي بنات، والفتاة أروى أبو سرور (21 عاماً) داخل جيب عسكري في قرية التوانة جنوب الخليل.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، مازالت تحتجزهم حتى اللحظة.